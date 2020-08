Genève

Un chauffeur VTC obtient 14’000 fr. aux Prud’hommes

La justice genevoise a reconnu à cet homme le statut d’employé. Il travaillait pour une société vaudoise partenaire avec Uber.

Les 14’000 francs représentent la différence entre le salaire contractuellement prévu et celui effectivement versé entre août 2017 et mars 2018. Durant cette période, le chauffeur avait perçu une rémunération oscillant entre 800 francs et 2000 francs par mois, a rapporté «Le Courrier». Selon Unia, entre 500 et 600 individus subissent la même situation que le plaignant. Le syndicat estime qu’il s’agit d’un «jugement très important qui rétablit les droits des centaines de chauffeurs concernés à Genève». (jef)