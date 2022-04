Sport de combat : Un Chaux-de-Fonnier en UFC

Ange Loosa vient de décrocher un contrat dans la plus prestigieuses des ligues de sport de combat. Il affrontera le Tunisien Mounir Lazzez dimanche à Las Vegas.

«Il va aller loin, très loin.» La confidence date de 2016, de celui qui était alors son coach: Nelson Carvalho. L’homme avait vu juste. Son poulain s’appelle Ange Loosa. Il était un combattant bourré de promesses et d’avenir il y a six ans. «Un pur produit de la discipline, combattant moderne.» Il toque aujourd’hui à la porte de l’UFC, la plus prestigieuse des ligues de combat du monde.

Un affrontement avec «Le Sniper»

Le rendez-vous, lui, Ange Loosa l’avait pris il y a six ans déjà. «Où je veux aller? Tout en haut. Combattre dans la plus grande des organisations, l’UFC, et gagner.» Ne reste plus que ce dernier point à mettre au goût du jour.