Colombie: : Un chef de l’ex-guérilla des Farc arrêté au Mexique

Diplomate en chef de l’ex-guérilla marxiste colombienne, Rodrigo Granda aurait été arrêté au Mexique mardi, à la demande de Bogotá.

Rodrigo Granda, connu comme le diplomate en chef de l’ex-guérilla marxiste, a été arrêté à Mexico sur la base d’une «notice rouge» d’Interpol, ont affirmé les députés Carlos Lozada et Pablo Catatumbo, dirigeants du parti Comunes issu de l’accord de paix avec les ex-guérilleros en 2016. «Ils ont détenu Rodrigo Granda à Mexico», a tweeté Carlos Lozada, qui a dénoncé «une violation claire» de cet accord de paix qui a mis fin à plus d’un demi-siècle de lutte rebelle.

«Il voyageait accompagné de Rodrigo Londono, président du parti, et d’autres camarades en délégation», a-t-il précisé sur un média colombien, affirmant qu’il se déplaçait avec l’autorisation du tribunal spécial pour la paix (JEP), institution colombienne issue de l’accord de paix et qui enquête sur les crimes commis pendant le conflit.

Recrudescence de la violence

Le président Iván Duque «continue d’attaquer le processus de paix, il a demandé à Interpol de réactiver la notice rouge contre Rodrigo Granda, leader du parti Comunes et signataire de l’accord de paix», a renchéri, toujours sur Twitter, le Parti Comunes. «Respectez ceux d’entre nous qui croient en la paix et faites votre devoir en nous laissant participer à la politique!» a commenté cette même formation.

Mardi soir, le gouvernement colombien n’avait encore fait aucun commentaire public sur le sujet, et l’arrestation de Rodrigo Granda n’avait pas été confirmée de source officielle. Rodrigo Granda était l’un des négociateurs de la paix à La Havane, processus entamé en 2012 et qui avait abouti à l’accord de paix historique de 2016, suivi du désarmement des Farc.

L’incident intervient un peu plus d’un mois avant le cinquième anniversaire de cet accord signé à l’époque entre la guérilla et le président Juan Manuel Santos, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2016. La Colombie connaît ces derniers mois une préoccupante recrudescence de la violence dans plusieurs régions du pays, où sévissent de nombreux groupes armés, dont des dissidents des Farc qui rejettent l’accord de 2016 et ont repris les armes.