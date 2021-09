Putsch en Guinée : Un chef de l’opposition s’oppose à des sanctions africaines

Cellou Diallo, ancien premier ministre de Guinée, a appelé les États d’Afrique de l’Ouest à ne pas infliger de sanctions au pays après un putsch «bienvenu».

Cellou Dalein Diallo, ancien premier ministre (2004-2006) et candidat malheureux aux présidentielles de 2010, 2015 et 2020 contre Alpha Condé, a aussi estimé dans un entretien avec l’AFP que les organisations africaines avaient perdu trop de crédibilité dans les contextes malien et tchadien pour empêcher le chef des putschistes de diriger une période de transition.