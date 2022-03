Etats-Unis – Un chef d’extrême droite arrêté 14 mois après l’assaut du Capitole

États-Unis : Un chef d’extrême droite arrêté 14 mois après l’assaut du Capitole

L’ancien leader de la milice d’extrême droite «The Proud Boys», Enrique Tarrio a été arrêté mardi à Miami et inculpé pour «association de malfaiteurs».

Longtemps chef de la milice radicale «Proud Boys», Henry «Enrique» Tarrio, 38 ans, a été interpellé à Miami et inculpé pour «association de malfaiteurs» en vue de perturber un processus officiel, a annoncé le procureur fédéral de Washington.

Il s’agit de la seconde arrestation d’un leader en vue de l’extrême droite, après celle, le 13 janvier, du chef et fondateur des «Oath Keepers», Stewart Rhodes, accusé avec dix membres de sa milice de «sédition» pour les violences du 6 janvier 2021.

Ce jour-là, environ 2000 partisans de Donald Trump, convaincus par ses allégations non étayées de fraudes électorales, s’étaient lancés à l’attaque du siège du Congrès, au moment où les élus certifiaient la victoire de son rival démocrate Joe Biden à la présidentielle.

Ils avaient semé le chaos, blessé 114 policiers et causé 1,5 million de dollars de dégâts, selon un rapport récent d’une autorité indépendante de supervision du Congrès. Ils avaient aussi choqué l’Amérique et le monde. Une enquête tentaculaire avait été lancée dans les heures suivantes. Alimentée par des milliers de messages et photos postés sur les réseaux sociaux, elle a permis d’arrêter 775 personnes à ce jour.