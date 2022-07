Munich (D) : Un chef d’orchestre s’effondre en plein concert et meurt

ullstein bild via Getty Images

Au cours de sa longue carrière, le chef d’orchestre d’origine hongroise Stefan Soltesz a tenu la baguette dans les opéras de Vienne, Graz, Hambourg et Berlin.

Le chef d’orchestre autrichien Stefan Soltesz est mort vendredi soir après s’être effondré en plein concert à Munich, a annoncé samedi l’opéra de la ville allemande. Le maestro de 73 ans dirigeait «La femme silencieuse», de Richard Strauss, au Théâtre national lorsqu’il s’est écroulé. Aucun détail sur la cause de son décès n’était disponible dans l’immédiat.

Au cours de sa longue carrière, le maestro autrichien d’origine hongroise a tenu la baguette dans les opéras de Vienne, Graz, Hambourg et Berlin. Il a été directeur musical du théâtre de Brunswick, dans le centre de l’Allemagne, de 1988 à 1993 et chef d’orchestre de l’Opéra flamand, à Anvers et Gand (Belgique), de 1992 à 1997. Il avait fait ses débuts sur la scène de l’Opéra de Bavière en 1995.