«Il a refusé de coopérer» : Un chef d’orchestre ukrainien abattu chez lui par des soldats russes

«Meurtre brutal

Ce «meurtre brutal», révélé vendredi par des médias, a été commis en raison du «refus de Kerpatenko de coopérer avec les occupants», a ajouté le ministère dans un communiqué. Il travaillait à la Philharmonie régionale de Kherson depuis 2000 et était devenu en 2004 le chef d’orchestre du Théâtre musical et dramatique de cette cité, qui porte le nom de Mykola Koulich, a-t-on précisé de même source. «Iouri Kerpatenko a ouvertement fait état de ses positions et a refusé de quitter Kherson occupée», a poursuivi le ministère de la Culture.