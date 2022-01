Assaut du Capitole : Un chef d’un groupe américain d’extrême droite arrêté

Jeudi, un homme faisant partie d’un groupuscule américain d’extrême droite a été inculpé de «sédition» pour avoir participé à la prise du Capitole à Washington début janvier 2021.

Le fondateur et chef des Oath Keepers, un des principaux groupes de l’extrême droite américaine, a été arrêté jeudi pour son rôle dans l’assaut sur le Capitole, a annoncé le Ministère américain de la justice. Stewart Rhodes, 56 ans, et dix autres membres du groupe ont été inculpés la veille pour «sédition», précise le ministère dans un communiqué. Il s’agit du chef d’inculpation le plus grave retenu à ce jour contre les participants à l’attaque contre le siège du Congrès, le 6 janvier 2021.