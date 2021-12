Football – Un chef-d’oeuvre en D3 anglaise

Football : Un chef-d’œuvre en D3 anglaise

Bersant Celina, joueur d’Ipswich Town en League One anglaise, a inscrit un but de toute beauté contre Crewe Alexandra.

«Si ce but avait été marqué par Lionel Messi, il aurait fait le tour du monde et on en parlerait pendant dix ans.» Sur les réseaux sociaux, les commentaires de ce genre fleurissent à propos du récent but de Bersant Celina, joueur d’Ipswich Town en League One anglaise (troisième division). Difficile de donner tort aux internautes: face à Crewe Alexandra en championnat, le Kosovar a absolument tout fait juste et son but mérite à juste titre de faire le tour du monde.