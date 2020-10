Ce jeudi en phase de poule de l’Europa League, les Glasgow Rangers ont pris trois points sur la pelouse du Standard de Liège grâce à leur victoire 0-2. Dans les arrêts de jeu de la rencontre et alors que son équipe menait au score, Kemar Roofe a eu un éclair de génie.

Ce coup de génie a doublement affecté les joueurs belges. Non seulement parce que, marqué à 42,92 mètres selon Opta société spécialisée dans les statistiques sportives, a permis au joueur des Rangers d’entrer dans le livre des records comme étant le but le plus lointain jamais marqué en Europa League.