Etats-Unis: Un chef religieux plaide coupable d’abus sexuels sur mineures

États-Unis : Un chef religieux plaide coupable d’abus sexuels sur mineures

Le Mexicain Naason Joaquin Garcia, chef du culte chrétien «La Lumière du monde», a plaidé coupable d’abus sexuels sur trois jeunes filles mineures en Californie.

Naason Joaquin Garcia, 53 ans, avait été arrêté pour des crimes commis entre 2015 et 2018 alors qu’il était à la tête de «La lumière du monde», organisation religieuse internationale dont le siège est au Mexique et qui revendique plus d’un million d’adeptes dans le monde.