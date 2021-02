France : Un «chèque alimentaire» pour les victimes de la crise?

En France, l’idée d’un «chèque alimentaire», permettant aux plus pauvres de manger et aux agriculteurs de vivre de leur travail, fait son chemin.

Pour lutter contre «l’inégalité alimentaire et les risques d’une «pandémie de la faim», le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie veut prendre des mesures fortes.

Face aux risques de «pandémie de la faim» chez les plus pauvres, le gouvernement français planche sur un système d’aide qui permettrait à la fois aux plus modestes de manger (des produits sains), et aux agriculteurs de vivre de leur travail.