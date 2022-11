Initiative à Genève: Un chèque de 300 francs pour aller chez le dentiste

«Apporter une réponse concrète à une problématique de santé publique.» C’est ainsi que le Parti socialiste a présenté, lundi, sa nouvelle initiative cantonale «Pour des soins dentaires accessibles à toute la population». Le texte vise la classe moyenne inférieure. «Beaucoup de familles peinent à boucler les fins de mois et renoncent à aller chez le dentiste», a relevé Thomas Weger, président de la formation genevoise. Ainsi, le PS propose une aide financière destinée à couvrir les contrôles et les soins dentaires de base.

«Toutes les personnes qui bénéficient des subsides d’assurance maladie mais ne touchent pas l’aide sociale auront droit à un chèque annuel de 300 francs», a détaillé Carole-Anne Kast, candidate du PS au Conseil d’État. Et d’ajouter qu’il s’agit «d’une enveloppe individuelle qui sera octroyée à chaque membre de la famille». Quelque 126’000 personnes seraient concernées dans le canton.

Encourager les gens à consulter

Le parti de gauche veut aussi mettre le paquet sur la prévention. «À l’heure actuelle, sauf les actions menées dans les écoles, rien n’est fait pour la population, s’est exclamé la socialiste. Pourtant, une bonne hygiène dentaire permet d’éviter des factures faramineuses par la suite.» C’est pourquoi, en plus d’un budget annuel d’environ 38 millions pour couvrir les chèques, l’initiative prévoit la mise en place d’une campagne de sensibilisation pour un montant de 4 millions.

Un service entièrement gratuit

Le texte du PS n’est pas le premier à proposer un remboursement des soins dentaires. Jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a fait mouche auprès des Suisses. En 2019, les Genevois ont refusé l’introduction d’une assurance obligatoire pour les soins dentaires de base. Un an plus tôt, les Vaudois disaient non à une initiative analogue. En septembre dernier, même résultat à Neuchâtel, où la population a rejeté un texte visant le remboursement de ces prestations.