Archéologie : Un chercheur suisse découvre une fresque «disparue» au Pérou

Sâm Ghavami, un doctorant de l’Université de Fribourg, a découvert au mois d’octobre une fresque datant d’avant les Incas – les peintures laissent penser que l’œuvre a été réalisée entre 850 et 950 – lors de fouilles au Pérou. Cette découverte est spectaculaire car la fresque avait disparu depuis plus de 100 ans ( voir encadré).

«Lorsque nous avons soigneusement gratté la terre de la paroi intérieure, la coiffe d’un guerrier est apparue», se souvient Sâm Ghavami dans le magazine de l’Université de Fribourg . «Tout le monde pensait que cette fresque n’existait plus du tout, alors qu’elle est l’une des plus belles de l’époque précolombienne», ajoute-t-il.

«Nous n’avons pas seulement trouvé l’endroit où elle se trouve mais aussi des parties qui n’étaient pas connues jusqu’alors», poursuit le chercheur qui semble lui-même surpris de tout ce que son équipe a découvert: «Je me doutais bien que nous trouverions quelques vestiges, mais pas autant de parties intactes. la raison en est que les pilleurs n’avaient pas trouvé toute la fresque et ne l’ont donc pas complètement détruite».

Et si la fresque reste la découverte majeure – elle fait la une des journaux internationaux -, les fouilles ont aussi permis de découvrir des tombes incas contenant des objets et de l’or. L’objectif de Sâm Ghavami est maintenant «de reconstruire l’ensemble du mur et de repeindre les parties disparues, car nous avons les photos et nous savons ce qu’il y avait dessus». Il aimerait que les gens puissent admirer la fresque sur place.