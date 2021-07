Les potins de Cannes : Un cheval effronté, Adam Driver anxieux et une rencontre paranormale

Les célébrités ont repris du service en ce mardi soir, lors de l’ouverture officielle du Festival de Cannes. Et avec elle, les premiers cancans. Ils nous avaient tant manqué.

En ouverture, un opéra rock fiévreux et passionné qui donne le ton avec «Annette» de Leos Carax, des jurés combatifs, Mylène Farmer aux anges, un premier dîner officiel distancié et végétarien… Ce qui a marqué la première journée du 74e Festival de Cannes, mardi.

«Un monde de gangsters»

Poutine et Bolsonaro en ont pris pour leur grade: «Ce monde est dirigé par des gangsters!» a estimé Spike Lee, lors d’une conférence de presse. Le premier réalisateur noir à présider le jury cannois a placé d’emblée le festival sous le signe de la lutte, dénonçant pêle-mêle, avec les autres jurés, la politique des présidents russe et brésilien, mais aussi les discriminations raciales et de genre, dont l’homophobie.