Interlaken (BE): Un cheval tirant une calèche prend peur: deux blessés

Le cocher d’une calèche, ainsi qu’une passagère, ont été blessés lors d’un accident qui s’est produit mercredi peu avant 15h à Interlaken (BE). Alors que l’attelage était arrêté afin de permettre aux passagers de descendre, le cheval a pris peur pour une raison indéterminée et s’est cabré. La calèche a alors heurté un panneau de signalisation et s’est renversée. Une femme, qui se trouvait encore dans le véhicule, a été éjectée.