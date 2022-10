Canton de Berne : Un chevreuil albinos tué par un chasseur étranger

Et lors d’une de ses récentes balades dans le coin, il a presque été témoin de sa mise à mort. Il dit avoir noté la présence d’une voiture immatriculée en Bosnie-Herzégovine. «Puis, un chien a traversé le chemin où je me trouvais en courant, un coup de feu a été tiré, et ensuite, je n’en ai pas cru mes yeux», dit-il au quotidien bernois. Car c’est là qu’il a aperçu le chevreuil blanc, gisant au sol, abattu.