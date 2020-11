Bâle : Un chevreuil reste coincé dans un portail

Dimanche, des policiers et un vétérinaire ont été appelés à la rescousse d’un animal en fâcheuse posture, au cimetière du Hörnli. Il a fallu l’endormir un moment pour pouvoir le libérer.

Le cimetière du Hörnli est connu pour accueillir non seulement des défunts, mais aussi de nombreux chevreuils. Dimanche matin, l’un d’eux s’est retrouvé coincé dans un portail, a rapporté lundi Raphael Schneider, de l’association bâloise iCop. Avec un vétérinaire de l’Office vétérinaire de Bâle-Ville, la police est intervenue pour libérer l’animal.

Pétition pour que les chevreuils restent

Depuis des mois, le sort des chevreuils du cimetière du Hörnli agite les esprits et les réseaux sociaux. Ces animaux y ont élu domicile depuis son ouverture, en 1934. Mais leur nombre est passé de 15 à 25 au cours des dernières années et, vu les dégâts occasionnés par la présence de ces bêtes, le Service des espaces verts de Bâle-Ville souhaitait en abattre un certain nombre.