Monthey - Un chevreuil s’est perdu vers la place centrale

Si la présence d’un chevreuil au centre de Monthey est plutôt rare, elle n’est pas forcément complètement inouïe, selon Nicolas Bourquin, le chef du Service de la chasse, de la pêche et de la faune du Valais: «On nous signale la présence d’individus en ville, deux, trois fois par an. Un chevreuil se nourrit dix à douze fois par jour. Et actuellement, vu l’hiver passablement doux, ces animaux cherchent leur nourriture là où elle se trouve. Comme l’herbe commence à repousser en bas des vallées et sur les coteaux ensoleillés, ils ont tendance à se rendre dans ces lieux».