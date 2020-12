France : Un chevreuil traqué jusque sur le parking d’un supermarché

Poursuivi par un chien de chasse, un animal s’est réfugié sous des chariots, samedi devant un magasin de Moselle. Des chasseurs sont venus l’embarquer, sous le regard choqué des clients.

La scène a choqué plusieurs clients d’un supermarché et indigné les défenseurs de la cause animale. Filmées samedi à Basse-Ham (Moselle), les images montrent un chevreuil tenter désespérément de se réfugier sous des chariots. L’animal, blessé et effrayé, tentait de fuir un chien de chasse lancé à ses trousses, rapporte Le Républicain lorrain. Grâce à un numéro inscrit sur le collier du canidé, le personnel du magasin a pu prévenir ses propriétaires.