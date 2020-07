Vevey (VD)

Un chien à deux doigts de se faire étrangler par un ascenseur

Le drame a été évité de justesse dans un ascenseur veveysan grâce à la réactivité de la maîtresse du chien ainsi qu’à l’intervention des pompiers.

La promenade aurait pu très mal se terminer samedi 11 juillet pour une Veveysanne et son chien, raconte Police Riviera dans son rapport hebdomadaire. Alors que cette habitante d’un immeuble de la rue Jean-Jacques Rousseau allait prendre l'ascenseur avec son ami à quatre pattes en laisse, celui-ci en est ressorti juste au moment où les portes se refermaient.

La cabine s’est alors mise en marche, laissant le chien sur le sol à l’extérieur et le bout de la laisse dans l’ascenseur. Celle-ci s’est tendue, mais la maîtresse enfermée dans l’ascenseur est parvenue à arrêter la cabine en appuyant assez vite sur le bouton d'urgence. Huit pompiers et une patrouille de Police Riviera se sont rendus sur place et sont parvenus à calmer l’animal bloqué à l'extérieur, avant de le libérer lui puis sa propriétaire.