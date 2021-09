Football : Un chien buteur sur coup franc en D2 chilienne

Un clébard, qui s’est invité sur le terrain d’un club amateur chilien, a participé avec succès à une combinaison sur coup franc.

Alors que le ballon est sur le point de partir, le chien commence sa course en profondeur et aboie, comme pour attirer l’attention du joueur de Rio Viejo. Et le miracle intervient, alors que le chien coupe bien la trajectoire du ballon et le dévie hors de portée du gardien.