Environnement : Un chien pollue-​​t-​​il vraiment plus qu'un SUV?

Des scientifiques appellent les amoureux des chiens et chats à ne pas faire l'autruche: leur animal a un impact sur le climat et la planète.

Les scientifiques ne s'accordent pas sur l'ampleur de l'empreinte carbone des chiens et des chats, principalement liée à leur alimentation.

Votre gentil petit chien plus néfaste pour le climat qu'un SUV? Cette thèse iconoclaste est pour le moins contestée, mais malgré tout, des scientifiques appellent les amoureux des chiens et chats à ne pas faire l'autruche: leur animal a un impact sur la planète. En 2009, le livre «Il est temps de manger le chien» de Brenda et Robert Vale provoquait la colère des propriétaires de compagnons à quatre pattes. Sa conclusion était sans appel: l'énorme consommation de viande par un chien de taille moyenne a un impact sur la planète deux fois supérieur à celle d'un SUV conduit sur 10’000 km.