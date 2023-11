Un chien survit plus de 2 mois en pleine nature près du cadavre de son maître

Le sauvetage inespéré de Finney a redonné le sourire aux secouristes. Bureau du shérif du comté d’Archuleta

Jusqu’au bout de ses forces, elle est restée au chevet de son défunt propriétaire. Une chienne a été retrouvée saine et sauve, fin octobre, dans les montagnes du Colorado, deux mois et demi après sa disparition. Richard Moore, 71 ans, et Finney se sont volatilisés lors d’une randonnée à Blackhead Peak le 19 août. Malgré des recherches intensives, les deux compères n’ont pas pu être retrouvés. Jusqu’au 30 octobre dernier, où un chasseur du coin a découvert le cadavre du septuagénaire. Miraculeusement, le jack russell noir et blanc du randonneur était toujours là, près de son maître. En vie.

Les secouristes venus récupérer le corps de Rich sont parvenus à attirer l’animal avec de la pâtée. Il était devenu si maigre que son collier ne tenait plus autour de son cou. Finney était tellement affamée, qu’elle a attrapé la boîte de conserve avec ses dents et refusait de la lâcher. Les autorités pensent qu’elle a survécu pendant 72 jours en se nourrissant d’insectes et de petits rongeurs, et en s’abreuvant dans une source voisine. Au vu de ses longues cicatrices sur le museau, le jack Russell a certainement eu affaire à la faune sauvage des environs.

«C’est pas possible, c’est incroyable!»

Ce sauvetage inespéré a mis du baume au cœur des secouristes, aussi incrédules qu’émus. «On se disait: «C’est pas possible, c’est incroyable!» s’enthousiasme Ryan Foster, aux commandes des opérations. Après deux mois et demi d’insomnies, la femme de Richard a finalement reçu la visite tant redoutée d’un représentant des forces de l’ordre, qui lui a confirmé le décès de son mari.

Si Dana Holby est effondrée d’avoir perdu l’homme qu’elle a aimé pendant trente-quatre ans, le fait de savoir que Finney était à ses côtés apaise sa peine. «Je suis heureuse qu’elle ait été avec lui. Rich ne voulait pas vieillir. Il voulait grimper sur des montagnes jusqu’à ce qu’il n’y arrive plus, alors nous y voilà», confie-t-elle à la «Denver Gazette». Dana et Finney se consolent désormais l’une l’autre et ne se quittent plus d’une semelle.