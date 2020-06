Canton de Berne

Un Chinois condamné pour meurtre à Moutier

Ce trentenaire, qui séjournait illégalement en Suisse, avait tué un compatriote dans une dispute en 2019. Il a été condamné à 8 ans de prison.

Un ressortissant chinois a été condamné jeudi à Moutier (BE) à huit ans de prison pour meurtre et infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration. Séjournant illégalement en Suisse, ce trentenaire avait poignardé un compatriote en janvier 2019 dans la cité prévôtoise lors d’une dispute.

Chaînes aux pieds et menottes aux mains, l’accusé qui portait un masque de protection et s’exprimait en mandarin n’a pas bronché lors de l’énoncé du verdict du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. A la peine de huit ans de réclusion s’ajoute une expulsion du territoire suisse pour douze ans.

Fortement alcoolisé

Soudaine amnésie

Pour les cinq juges, l’accusé a agi pour un mobile futile et a répondu par un geste de vengeance à un affront. Le tribunal a prononcé une peine de sept ans pour meurtre et d’un an pour infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.