France : Un chiot torturé par deux influenceurs

Le chien a été recueilli le corps parsemé de plaies et de cicatrices dues à des brûlures de cigarettes et d’acide.

«Maigrelet et mal nourri, boiteux de par ses pattes fracassées, le corps parsemé de plaies et de cicatrices dues à des brûlures de cigarettes et d’acide». La fondation décrit avec effroi les blessures infligées à la bête, qui a dû être placée sous morphine, mais qui va s’en sortir.