Zurich

Un chirurgien cardiaque suspendu

Le professeur Francesco Maisano a été suspendu de ses fonctions durant trois semaines par l’Hôpital universitaire de Zurich. Des experts devront établir si le chirurgien a respecté l’intégrité scientifique dans les publications en question.

Soupçonné de fraude scientifique, le directeur de la chirurgie cardiaque de l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ) est suspendu de ses fonctions durant trois semaines. L’USZ l’a annoncé mercredi après avoir fait part de soupçons confirmés ces derniers jours et de l’ouverture d’une procédure.

Principal intéressé, le professeur Francesco Maisano aurait utilisé des implants de sociétés dans lesquelles il possédait une participation financière. Il n’aurait pas été transparent à ce sujet et n’aurait pas non plus établi correctement des rapports adressés à Swissmedic sur ces implants. Il aurait en outre embelli les résultats d’études les concernant.