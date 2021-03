Football : Un choc Ajax-AS Rome en Ligue Europa

Les quarts de finale ont été tirés au sort, vendredi après-midi. Les clubs anglais ont été plutôt bien lotis.

David Neres et ses coéquipiers auront fort à faire.

Les clubs anglais, Manchester United et Arsenal, qui seront opposés à Grenade et au Slavia Prague, ont hérité vendredi d’adversaires abordables lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa, tandis qu’un choc au parfum de C1 se jouera entre l’AS Rome et l’Ajax Amsterdam.