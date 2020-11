Les hommes de Zidane regagnent les vestiaires avec un but d'avance au terme d'une première période passionnante. Jouant très haut, les champions d'Espagne ont profité d'une erreur défensive pour ouvrir le score grâce à Benzema. Ce but a mis en confiance les Madrilènes, qui ont doublé la mise sur corner grâce à l'inévitable Sergio Ramos. Mais l'Inter a parfaitement réagi, réduisant le score moins de 3 minutes plus tard. Les Italiens, qui se sont crée plusieurs occasions lors du premier quart d'heure, ont ainsi relancé le suspense. Ne manquez pas la deuxième période dans une dizaine de minutes.