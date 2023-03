Chêne-Bougeries (GE): Un choc entre une moto et un taxi fait un blessé

Une moto et une voiture sont entrées en collision, vendredi à 7h50, sur la route de Malagnou, à Chêne-Bougeries (GE). Le pilote du deux-roues a obliqué pour s’engager sur une avenue. Une voiture s’est alors arrêtée pour le laisser passer, mais un taxi qui arrivait au même moment l’a percuté. Le motard a été légèrement blessé, indique la police. Il a été pris en charge par une ambulance. En pleine heure de pointe, sur un axe de pénétration important, l’accident a provoqué d’importantes perturbations du trafic. Celles-ci ont duré plus d’une heure et demie.