France voisine : Un choc frontal fait deux blessés graves

Un jeune homme et une retraitée ont été hospitalisés après un accident de la circulation. Leur pronostic vital n’a pas été engagé.

Deux voitures se sont percutées de front, vendredi vers 17h, à Bons-en-Chablais (Haute-Savoie/F), près de la frontière franco-genevoise. L’enquête devra déterminer les causes exactes de la collision. Deux automobilistes, chacun seul dans son véhicule, ont été gravement blessés, mais leur pronostic vital n’a pas été engagé, relate le «Dauphiné Libéré». Âgée de 72 ans, la première victime a dû être désincarcérée, avant d’être prise en charge et transportée à l’hôpital. L’autre blessé est un homme de 25 ans. Ils souffrent de multiples fractures et d’un épanchement abdominal.