France voisine : Un choc frontal fait deux blessés graves

Les secours français et suisses ont collaboré pour désincarcérer les victimes, dont le pronostic vital n’est plus engagé.

Une violente collision entre deux voitures est survenue jeudi soir entre les douanes de Ferney-Voltaire et de Mategnin (Ain/F), à la frontière franco-genevoise. Le choc frontal a fait deux blessés graves. Pour les désincarcérer, une vingtaine de pompiers français ont été mobilisés, appuyés par des collègues genevois. Une femme de 68 ans a été hospitalisée dans le canton. L’autre victime, un homme de 38 ans, a été emmenée à l’hôpital de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie/F). Selon le «Dauphiné Libéré», le pronostic vital des deux victimes n’est plus engagé. Une enquête devra déterminer les causes de l’accident.