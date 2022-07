Tourisme : Un chocolat prônant «un goût de Zurich» fabriqué… en Autriche

Un chocolat distribué par l’Office du tourisme promet une expérience gustative zurichoise. Problème: le chocolat est produit en Autriche.

Récemment, un utilisateur de Reddit a publié sur la plateforme la photo d’un emballage de tablette de chocolat sur lequel on peut lire «A taste of Zürich, Switzerland» ( ndlr: Un goût de Zurich, Suisse). Il a eu la surprise de découvrir au dos de la tablette que le chocolat avait été fabriqué… en Autriche.

Ce chocolat est exclusivement distribué gratuitement par l’Office du tourisme de Zurich lors de grandes manifestations. «Il faut bien admettre qu’il est vraiment un peu malheureux de lire sur l’un de nos produits «A taste of Zürich, Switzerland», alors que la fabrication a eu lieu en Autriche», déclare Ueli Heer, porte-parole de Zurich Tourisme.

Selon lui, il n’est pas rare que des productions soient délocalisées à l’étranger et ce dans diverses branches. C’est notamment le cas de la production de Lindt & Sprüngli – les fabricants des tablettes de chocolat dont il est question. «Pour nous, le chocolat de Lindt & Sprüngli reste néanmoins un produit zurichois, car la recette de fabrication du chocolat est une recette zurichoise», poursuit M. Heer. Autrement dit, l’expression «A taste of Zurich» est factuellement correcte.

Pas optimal

S’il n’est pas possible de savoir combien de tablettes de chocolat ont déjà été distribuées, Ueli Heer assure que l’Office du tourisme va maintenant vérifier si les futures commandes peuvent être produites à Zurich.

Pour Felix Murbach, expert en marketing, il est, au contraire, important que les marques présentent un message non contradictoire. «Ce n’est pas forcément le cas ici», déplore-t-il. Pour lui, le titre choisi par l’Office du tourisme zurichois n’est pas optimal. «Il semble qu’on a économisé au mauvais endroit. Un produit sur lequel on peut lire «A taste of Zürich» devrait idéalement être fabriqué ici. Surtout en Suisse, un pays connu pour son chocolat», conclut-il