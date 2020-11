Mediaprofil/lvb

Comme en juin 1997 et novembre 2009, les citoyens suisses sont à nouveau amenés à se prononcer sur le thème du matériel de guerre. Les précédentes initiatives visant à limiter le commerce de ce dernier, voire à l’interdire, n’ont jusque-là jamais abouti. Le 29 novembre, c’est la question du financement qui sera en jeu.

En Suisse, la fabrication et le commerce d’armes nucléaires, biologiques et chimiques, de mines antipersonnel et d’armes à sous-munitions , sont interdits. L’initiative populaire «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre» propose d’é tendre cette interdiction au financement de matériel de guerre quel qu ’ il soit . Le texte demande aussi à ce que la Confédération fasse respecter cette interdiction à l’échelle internationale. La part de la Suisse dans le marché mondial du matériel de guerre s’élevait à près de 1%, en moyenne, entre 2015 et 2019.

«Moins de guerres dans le monde»

Lancée par le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA), cette initiative veut interdire d’octroyer des crédits aux producteurs d’armes, mais aussi de détenir des actions et des produits financiers liés aux entreprises qui produisent du matériel de guerre. Cela concernerait le géant RUAG , mais aussi des PME de l’industrie mét a llurgique ou aéronautique. La Banque nationale suisse (BNS) , l’AVS/AI, les fondations et caisses de pension ne pourraient donc plus acheter d ’ actions de ces entreprises-là, et auraient l’interdiction d’investir dans des fonds qui contiennent de telles actions.

Les partisans estiment que les caisses de pension pourraient obtenir des rendements à la hauteur du marché, même sans investir dans des entreprises d’armement. Si l’on ignore combien d’argent suisse va à la production mondiale de matériel de guerre, on estime que la BNS ne détient que 0,4% des parts d’une entreprise, indépendamment du secteur d’activité.

Rentes vieillesse impactées selon les opposants

Pour les partisans, tels que les Jeunes Verts, réduire le nombre d’armes en circulation dans le monde impliquerait une diminution des guerres et donc des populations contraintes de fuir des conflits. La Confédération répond ne pouvoir imposer aucune règle aux autres pays.

Si l’initiative contre le commerce de guerre entend guider le secteur financier vers des solutions éthiques et durables, les opposants, comme le PLR notamment, estiment que la législation suisse relative au matériel de guerre en vigueur est déjà suffisante en matière d’interdiction. Ils craignent qu’en cas de «oui» populaire, des PME suisses ne soient mises en danger. Une perte de savoir-faire et d’emplois en découlerait.