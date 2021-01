«Je voulais être créatif. Je me suis inspiré de ce qui se fait aux Etats-Unis. Là-bas, la pratique du marketing de soi est courante», explique le Genevois, qui cite les hommes-sandwichs à Times Square comme exemple. Lui, a finalement opté pour une option plus mobile: les transports publics genevois (TPG). C’est ainsi que depuis mercredi dernier une affichage géante de 6m² comprenant son portrait et son profil professionnel sillonne la ville sur un trolleybus. Une manière d’augmenter sa visibilité. «Au début j’étais naturellement motivé. Je pensais que mon profil – je parle couramment suisse allemand – serait attractif, Mais je me suis vite retrouvé dans la longue file des demandeurs d’emploi. Alors quand on nous dit que la crise du Covid est partie pour durer et que nos jours au chômage sont comptés, c’est là qu’on se dit qu’il faut se bouger.»