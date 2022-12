Royaume-Uni : Un chroniqueur du «Sun» étrillé après un article violent contre Meghan Markle

«Meghan Markle, je la hais. La nuit, je n’arrive pas à dormir et je reste étendu, grinçant des dents et rêvant du jour où on la fera défiler nue dans les rues de toutes les villes du Royaume-Uni, pendant que la foule criera «Honte!» et lui jettera des excréments dessus», a écrit Jeremy Clarkson dans l’article incriminé, publié vendredi.

Meghan Markle, «je la hais. La nuit, je n’arrive pas à dormir et je reste étendu, grinçant des dents et rêvant du jour où on la fera défiler nue dans les rues de toutes les villes du Royaume-Uni, pendant que la foule criera «Honte!» et lui jettera des excréments dessus», a écrit Jeremy Clarkson dans cet article, publié vendredi.

Cette chronique était publiée au lendemain de la diffusion, par Netflix, des derniers épisodes du documentaire de Harry et Meghan, dans laquelle les Sussex ont notamment accusé la presse de racisme et d’avoir voulu «détruire» Meghan.

Un déluge de critiques

Coutumier des dérapages

Jeremy Clarkson, 62 ans, s’est excusé sur Twitter. «J’ai fait une référence maladroite à «Game of Thrones», et cela a été mal pris par de nombreuses personnes. Je suis horrifié d’avoir causé tant de peine et je serai plus prudent à l’avenir», écrit-il. Dans une des séquences les plus marquantes de la série, un personnage féminin subit «la marche de la honte», durant laquelle elle est forcée de marcher nue dans les rues pendant que les gens lui jettent des ordures.