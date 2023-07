Tour de France: Un contre-la-montre critiqué

Fin octobre était dévoilé le parcours de l’édition 2023 du Tour de France. Rapidement, un constat sautait aux yeux: l’itinéraire de cette Grande Boucle allait faire la part belle à la montagne. Dans cette logique de difficultés à outrance, Amaury Sport Organisation (ASO), la société organisatrice de la course, a imaginé un seul contre-la-montre sur les 21 étapes au programme. Un chrono, prévu aujourd’hui en Haute-Savoie et taillé pour les costauds (22,4 km, 636 m de dénivelé positif).

De quoi faire grimacer les spécialistes de l’exercice. «C’est décevant et frustrant de voir qu’il n’y a pas de vrai chrono sur cette édition, regrette Stefan Küng. C’est quelque chose qui doit faire partie d’un grand Tour. Ce n’est peut-être pas la course la plus excitante à regarder à la télé, mais ça fait partie du cyclisme. Pour moi, celui qui gagne le Tour de France doit être le plus complet.»