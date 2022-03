Santé mentale - Un ciao.ch pour les 18-25 ans: «les jeunes adultes aussi ont besoin d’aide»

Un nouveau site a donc été créé, baptisé ontécoute.ch . Comme ciao.ch, il se divise en deux sections: une partie de questions auxquelles répondent des professionnels, et un forum ouvert. Les internautes y parlent anonymement de relations intimes, dépression ou addictions, mais aussi du monde du travail ou de gestion de son argent. «Notre rôle est de répondre avec des informations, mais aussi souvent de les orienter vers des professionnels ou des ressources à bas coût. On peut être une porte d’entrée vers le monde de la santé, par exemple.» En six mois et quasiment sans publicité, déjà 6000 utilisateurs ont utilisé le site: la preuve que le besoin est réel, juge Laura Golay.

Toutefois, une menace plane selon elle sur la santé mentale des jeunes: «avec la fin de la pandémie, des offres vont cesser d’être soutenues et disparaître. La prévention et certaines consultations psy avaient été renforcées, mais risquent de cesser. Or, si certains risques pour la santé mentale s’éloignent en même temps que les mesures sanitaires, le mal-être de nombreux jeunes sera toujours présent, et ils risquent de se sentir encore plus seuls maintenant que la vie reprend. Nous essayerons donc de garantir qu’ils trouvent leur chemin vers l’aide dont ils ont besoin.