Tessin : Un cierge à la main un forcené démoli les objets sacrés d’une église

Statues décapitées, crucifix fracassés et verre brisé. Ce jeudi, peu après 7 h 40, un homme – selon les témoins, d’origine nord-africaine, souffrant de problèmes psychiatriques et dans un état second – est entré dans l’église San Carlo Borromeo de Lugano. Comme un fou, il a passé sa rage contre de nombreux objets de valeur se trouvant à l’intérieur du bâtiment historique datant de 1640.

Il était hors de lui, commente Mauro Martini, sacristain et vice-prieur du lieu de culte. Comme il semblait dangereux et qu’il était difficile de l’approcher, «nous avons fermé la porte et appelé la police. Sauf qu’en dix minutes il a détruit ce qu’il a trouvé sur son chemin. Malheureusement, il s’agissait de statues et de crucifix historiques et anciens. Il a cassé tout ce qu’il pouvait casser.»