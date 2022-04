Cinéma : Un cinéaste russe en compétition officielle au Festival de Cannes

Le festival du film avait annoncé qu’il n’accueillerait pas de délégations russes. La mesure ne s’appliquera pas à Kirill Serebrennikov, cinéaste qui n’a jamais caché sa rupture avec le régime.

Kirill Serebrennikov sera pour la première fois en chair et en os sur la Croisette.

La sélection officielle du Festival de Cannes, agendé du 17 au 28 mai 2022, est tombée. Alors que l’on savait déjà que la superstar Tom Cruise y présentera la suite de «Top Gun» et que le biopic sur Elvis mettra le feu sur la Croisette en hors compétition, c’est l’annonce de la présence de Kirill Serebrennikov qui fait les gros titres, ce jeudi.

Mais cette mesure ne devait pas s’appliquer aux artistes en rupture avec le régime, ce qui est le cas du cinéaste de 52 ans, connu pour ses créations osées, son soutien aux personnes LGBT+ et sa critique indirecte du régime de Poutine. Egalement metteur en scène, il ouvrira en juillet le Festival d’Avignon, après avoir récemment quitté la Russie, pour s’installer à Berlin.

Première fois en présentiel

Le 1er avril, il confirmait à l’AFP qu’il avait quitté la Russie légalement et se trouvait à Berlin, après une remise de peine dans cette affaire, jugée politisée par ses partisans.

Deux réalisateurs ukrainiens

En pleine guerre en Ukraine, le festival a sélectionné hors compétition deux réalisateurs de ce pays: un cinéaste connu, Sergei Loznitsa, et Maksim Nakonechnyi, qui réaliste son premier film.

Le nouveau film de Loznitsa s’intitule «The Natural History of Destruction» et sera présenté en séance spéciale. Régulièrement invité à Cannes, avec des films comme «Maïdan», sur la révolution ukrainienne, ou «Donbass», le réalisateur de 57 ans était l’an dernier sur la Croisette pour présenter «Babi Yar», sur le massacre de plus de 30’000 Juifs en 1941, à l’ouest de Kiev.