Nicaragua : Un cinquième candidat à la présidentielle arrêté

Dimanche, Miguel Mora a porté le nombre d’opposants au gouvernement arrêtés à 17, dont cinq candidats à la présidentielle.

Quatre autres

La journaliste Cristiana Chamorro, fille de l’ex-présidente Violeta Chamorro (1990-1996), a été la première opposante arrêtée le 2 juin. Placée depuis en résidence surveillée, Cristiana Chamorro, 67 ans, était selon les sondages, la candidate la plus populaire à l’élection présidentielle et la plus sérieuse rivale de Daniel Ortega. Elle est accusée de blanchiment d’argent via la Fondation de défense de la liberté de la presse qui porte le nom de sa mère. L’ancien diplomate Arturo Cruz, le politologue Félix Maradiaga et l’économiste Juan Sebastian Chamorro, cousin de Cristiana, ont également été interpellés.