Norvège : Un cinquième corps retrouvé après le glissement de terrain

Un nouveau corps a été découvert dans les décombres dimanche, quatre jours après le glissement de terrain qui a touché Ask, dans la municipalité de Gjerdrum à 25 km au nord-est d’Oslo.

A Ask, dans la municipalité de Gjerdrum à 25 km au nord-est d’Oslo, la terre s’est affaissée tôt le 30 décembre, entraînant avec elle une dizaine de maisons et 31 logements ainsi que l’évacuation d’un millier de personnes.

La terre qui a glissé est une argile spécifique, présente en Norvège et en Suède, qui peut se fluidifier et s’effondrer rapidement mais la probabilité d’un éboulement similaire dans la région reste faible estime la Direction norvégienne des eaux et de l’énergie (NVE).