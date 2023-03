Incendie mortel à Yverdon-les-Bains (VD) : Le cinquième corps a été retrouvé

Une villa a été la proie des flammes, jeudi matin à Yverdon-les-Bains. La police cantonale vaudoise avait annoncé le décès de quatre personnes et que le corps d’une enfant était recherché par les secours. Contacté par 20 minutes vendredi matin, le grand-père maternel des filles décédées a confirmé que cinq corps ont bel et bien été retrouvés. «Ma fille et mes petites-filles étaient formidables. Je les ai vues mardi. Tout allait bien», a-t-il témoigné avant d’écourter l’entretien sous le coup de l’émotion.