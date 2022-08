Le cirque Zavatta s’installe illégalement à Publier

Haute-Savoie (F) : Un cirque s’installe sans droit sur des terrains privés

Le cirque Zavatta occupe des espaces à Publier (F) sans l’accord de la ville et des propriétaires, mais s’en moque.

Le cirque Zavatta se trouve à Publier (F), à côté de Thonon-les-Bains (F) depuis le 1er août. Ses affiches annoncent partout des représentations jusqu’au 31 août. Mais il y a un hic: ni la ville, ni les propriétaires des terrains où le chapiteau a été monté et où la ménagerie a pris place n’ont donné leur accord. Des plaintes ont été déposées, des exploitants agricoles sont fâchés, la mairie a fait savoir son désaccord par un communiqué diffusé le 4 août, mais rien à faire. Ainsi que le relate «Le Dauphiné libéré», le cirque n’entend pas plier bagages. Son responsable prétend avoir obtenu l’accord des propriétaires, et avance que l’équipe municipale veut lui mettre les bâtons dans les roues car elle «n’aime pas les cirques, à cause de la présence d’animaux sauvages. Mais nous n’en avons pas».