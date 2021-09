France voisine : Un cirque s’installe sauvagement à Annemasse

Chapiteau et ménagerie ont pris place dans la ville frontalière sans autorisation. La mairie a entrepris une procédure d’expulsion.

Depuis fin août, chapiteau, ménagerie et caravanes ont pris leurs quartiers non loin du quartier de Château rouge, à Annemasse (F). Pour le plus grand bonheur des riverains? Peut-être, mais pas de la mairie. Car, à en croire «Le Messager» , cette installation s’est faite sans autorisation. Les autorités de la ville frontalière ont donc informé leurs administrés que la sécurité des infrastructures n’avait pas été vérifiée.

Les gens du cirque justifient leur venue sauvage par le fait que la mairie a refusé plusieurs fois des dates proposées. Du côté de la ville, on argue qu’un arrangement aurait été possible, sur d’autres dates ou un autre lieu, si les responsables du cirque l’avaient voulu. Elle a d’ores et déjà entrepris des démarches afin d’expulser humains et animaux. Ce qui ne semble pas inquiéter le responsable du cirque, qui estime que le temps que les décisions soient prises, il sera loin.