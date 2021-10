Transparence : Un citoyen vaudois gagne un bras de fer contre l’État

Kyril Gossweiler, Vaudois, est engagé en faveur de la transparence de l’État. Il a fait valoir son droit pour lire certains documents.

Or, a rappelé Eric Golaz, «tout document émis ou détenu par une autorité, dès lors qu’il n’est pas privé ou utilisé à des fins personnelles, est soumis à la loi sur l’information». Le tenace Kyril Gossweiler a donc eu gain de cause. «Les citoyens ne font pas assez appel à la loi sur l’information, il faut la faire connaître, estime le Vaudois dans «24 heures». Les autorités ne sont selon moi pas «bienveillantes». On sent régulièrement un peu d’arrogance».