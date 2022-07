Etats-Unis: Un civil abat un tueur dans l’Indiana, la NRA loue un «héros»

Dimanche soir, Jonathan S., un jeune homme de 20 ans dont le mobile reste inconnu, a ouvert le feu avec un fusil semi-automatique dans les travées d’une galerie commerciale de l’Indiana. Il a tué un homme de 30 ans et un couple attablé dans un espace de restauration et fait deux blessés, avant d’être abattu par Elisjsha Dicken, un client de 22 ans qui portait un pistolet sans permis comme l’y autorise depuis peu la loi locale.

«Beaucoup plus de gens seraient morts la nuit dernière si ce citoyen armé et responsable n’avait pas réagi très vite, deux minutes après les premiers tirs», a déclaré le chef de la police de Greenwood, James Ison, lors d’une conférence de presse.

«Pour nous défendre»

Le tireur, qui semble avoir préparé ses actes puisqu’il a noyé son téléphone dans les toilettes et brûlé son ordinateur dans un four avant de passer à l’acte, disposait en effet d’un second fusil d’assaut, d’un pistolet et de nombreuses munitions, a-t-il révélé.