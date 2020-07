50 Cent et Pop Smoke

Un clash qui fait tache en plein triomphe

50 Cent, qui a produit l’album posthume de Pop Smoke, en veut à l’équipe qui gère les affaires de feu son ami.

La galette «Shoot For The Stars Aim For The Moon» de Pop Smoke, assassiné chez lui le 19 février 2020 à Los Angeles à l’âge de 20 ans, fait partie des meilleures ventes hip-hop dans le monde depuis sa sortie au début du mois. En Suisse, ses singles «The Woo», «For The Night», «Dior», «Got It On Me» figurent dans le classement des 50 morceaux les plus streamés du moment.

Le grand artisan derrière ces succès est 50 Cent. Il a produit l’album posthume de Pop Smoke et a même terminé certains morceaux. Le tout «pas pour l’argent, uniquement pour rendre hommage» à celui qui était son ami, en studio et à la ville. Sur les réseaux sociaux, le rappeur s’est récemment félicité du carton de «Shoot For The Stars Aim For The Moon», tout en poussant un grand et inattendu coup de gueule: «J’ai réussi à faire en sorte que cet album soit numéro un. C’est déjà pas mal, non? Je ne réponds plus de rien pour la suite». La légende new-yorkaise du hip-hop a expliqué qu’il n’était «pas du tout sur la même longueur d’onde que l’équipe de Pop Smoke, rapport à sa manière de gérer les choses».