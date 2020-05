Actualisé 12.05.2020 à 14:22

Royaume-Uni

Un client lui crache dessus, elle meurt du Covid-19

Vendeuse de billets à Victoria Station (Londres), une quadragénaire est décédée du coronavirus après avoir été agressée par un usager infecté. Le syndicat des employés du rail est outré.

de joc

Belly Mujinga est décédée à l’âge de 47 ans, terrassée par le coronavirus. La quadragénaire, qui avait des antécédents de problèmes respiratoires, s’est éteinte le 5 avril à l’hôpital Barnet (Londres). Belly travaillait comme vendeuse de billets à Victoria Station, écrit le «Guardian». En mars dernier, elle se trouvait dans le hall de la gare quand un usager prétendant avoir le Covid-19 a craché et toussé sur elle et une de ses collègues. Quelques jours plus tard, les deux femmes sont tombées malades et Belly n’a pas survécu.

Le TSSA, le syndicat des employés de compagnies de transport, a signalé ce drame à l’organe de sécurité de l’Office des routes et des chemins de fer et entamé des démarches juridiques. «Nous sommes choqués et effondrés par la mort de Belly. Elle fait partie des trop nombreux travailleurs de première ligne qui ont perdu la vie à cause du coronavirus», déplore Manuel Cortes, secrétaire générale du TSSA.