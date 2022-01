Liban : Un client mécontent improvise une prise d’otages dans une banque de Beyrouth

L’homme s’était vu refuser mardi le retrait de 50’000 dollars de son compte. Résultat: il a brandi des armes et a aspergé les locaux d’essence, menaçant d’y bouter le feu. Il a fini par se rendre.

Un homme a pris mardi des dizaines de personnes en otages dans une succursale de la Banque de Beyrouth et des pays arabes. L’incident n’a pas fait de blessés.

Un client d’une banque de l’est du Liban a pris en otages des dizaines d’employés et de personnes présentes dans l’établissement qui refusait de lui verser son argent en devises étrangères, a indiqué mardi une source au sein la Banque de Beyrouth et des pays arabes (BBAC).

Le preneur d’otages a demandé «de retirer 50’000 dollars américains de son compte». Lorsque la banque a refusé, «il a brandi une arme et une grenade devant les employés et s’est aspergé d’essence avant d’en jeter aussi dans les locaux en menaçant d’y mettre le feu», a ajouté cette source.

Accrochages fréquents

Depuis le début de la pire crise économique de l’histoire du Liban en 2019, les banques ont imposé des restrictions sur les retraits en devises et ont empêché les transferts d’argent à l’étranger.

Ces mesures ont limité l’accès aux comptes, notamment en dollars américains, et les accrochages entre des clients en colère voulant retirer leurs économies et des employés qui adhèrent aux instructions de leurs administrations sont devenus plus fréquents.